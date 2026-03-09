Actualité
Depuis de nombreuses années, la violence est omniprésente autour et sur les terrains de football amateur. ©William Pham

Près de Lyon : un match de football dégénère, un entraineur et un joueur blessé

  • par Romain Balme

    • Ce samedi 7 mars, des tensions ont été observées lors d'un match opposant les U20 de Sathonay-Camp à Villette-d’Anthon (Isère). Après des tirs de projectiles et de cailloux, l'équipe visiteuse a été prise à partie. Son entraineur a été blessé au crâne, tandis qu'un joueur aurait pris un coup à la main.

    Quand le football retombe dans ses travers. Ce samedi 7 mars, un match opposait les équipes U20 de Sathonay-Camp (à domicile) et de Villette-d’Anthon (Isère), à 15 heures. Si la première mi-temps fut relativement calme bien que des insultes ont été entendues, c'est lors du second acte que tout dégénère rapporte le Progrès. En effet, des cailloux et des projectiles ont été lancés à destination de l'arbitre de touche bénévole du club visiteur. De ce fait, l'arbitre central décide d'arrêter la partie aux alentours de la 70 ème minute, la réponse des tribunes ne s'est pas fait attendre.

    Des faits similaires dans deux autres matchs du club

    Alors que l'équipe iséroise rentre aux vestiaires, des jeunes se mettent à poursuivre le camp visiteur, des joueurs, jusqu’aux parents qui "reçoivent des coups", relate l'un d'entre eux au Progrès. Confinés dans les vestiaires, les visiteurs se sont résolus à appeler la police pour parvenir à quitter le stade. "50 jeunes nous attendaient" explique l'un des accompagnateurs. L'entraineur de l'équipe iséroise se serait vu prescrire 3 jours d'ITT, des suites d'un mauvais coup au crâne, tandis qu'un joueur aurait été blessé à la main. Le Progrès rapporte que les deux victimes auraient eu l'intention de porter plainte à la gendarmerie de Sathonay le lendemain des faits.

    A noter que des tensions ont été observées au match aller, classant la rencontre "à risque", d'où la présence d'un arbitre et d'un délégué officiel du District de Lyon-Rhône football. Plus largement cette équipe de Sathonay-Camp n'est pas la seule à avoir fait parlé d'elle ce week-end, d'autres U20 du même club ont été au cœur de problèmes ce samedi contre Genas, ainsi que les U15 la semaine dernière.

    Lire aussi : Un tournoi de foot U13 dérape près de Lyon : des enfants et un éducateur de Caluire agressés

    à lire également
    Lyon : menacés de mort et de viol, des militants insoumis dénoncent une "banalisation de la violence"

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Lyon : menacés de mort et de viol, des militants insoumis dénoncent une "banalisation de la violence" 11:02
    Près de Lyon : un match de football dégénère, un entraineur et un joueur blessé 10:35
    motard colère contrôle technique
    Municipales : cette association de motards demandent une meilleure prise en compte des deux-roues à Lyon 09:56
    La gendarmerie du Rhône lance un appel à témoins après une disparition inquiétante à Brignais 09:20
    train TER
    La circulation des TER perturbée entre Lyon et Saint-Etienne après un acte de malveillance 08:45
    d'heure en heure
    TCL
    TCL à Lyon : un accord trouvé pour renforcer les effectifs du PC Sécurité 08:16
    Pollution à Lyon : une qualité de l'air globalement bonne ce lundi 07:58
    L'OL sauve un point face au PFC mais est éjecté du podium 07:36
    Météo Lyon ciel bleu nuages
    Du soleil avant l'arrivée de nuages à Lyon, jusqu'à 18 degrés attendus 07:13
    Laure Cédat
    "La promesse des 50 % de société civile est tenue", assure Laure Cédat 07:00
    Marche du 8 mars 2026 à Lyon (@Clémence Margall)
    En images. Pour le 8 mars, près de 10 000 personnes défilent à Lyon en solidarité avec toutes les femmes du monde 08/03/26
    Policiers. @Hugo LAUBEPIN
    Rhône : il est condamné à 8 mois de prison pour avoir dérobé 15 000 euros de bijoux 08/03/26
    Les colisitères Engagés pour Villeurbanne, aux côtés de Cédric Van Styvendael, se sont mobilisées pour le 8 mars. (@CM)
    Municipales à Villeurbanne : les colistières de Cédric Van Styvendael se mobilisent pour les femmes 08/03/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut