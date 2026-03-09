Ce samedi 7 mars, des tensions ont été observées lors d'un match opposant les U20 de Sathonay-Camp à Villette-d’Anthon (Isère). Après des tirs de projectiles et de cailloux, l'équipe visiteuse a été prise à partie. Son entraineur a été blessé au crâne, tandis qu'un joueur aurait pris un coup à la main.

Quand le football retombe dans ses travers. Ce samedi 7 mars, un match opposait les équipes U20 de Sathonay-Camp (à domicile) et de Villette-d’Anthon (Isère), à 15 heures. Si la première mi-temps fut relativement calme bien que des insultes ont été entendues, c'est lors du second acte que tout dégénère rapporte le Progrès. En effet, des cailloux et des projectiles ont été lancés à destination de l'arbitre de touche bénévole du club visiteur. De ce fait, l'arbitre central décide d'arrêter la partie aux alentours de la 70 ème minute, la réponse des tribunes ne s'est pas fait attendre.

Des faits similaires dans deux autres matchs du club

Alors que l'équipe iséroise rentre aux vestiaires, des jeunes se mettent à poursuivre le camp visiteur, des joueurs, jusqu’aux parents qui "reçoivent des coups", relate l'un d'entre eux au Progrès. Confinés dans les vestiaires, les visiteurs se sont résolus à appeler la police pour parvenir à quitter le stade. "50 jeunes nous attendaient" explique l'un des accompagnateurs. L'entraineur de l'équipe iséroise se serait vu prescrire 3 jours d'ITT, des suites d'un mauvais coup au crâne, tandis qu'un joueur aurait été blessé à la main. Le Progrès rapporte que les deux victimes auraient eu l'intention de porter plainte à la gendarmerie de Sathonay le lendemain des faits.

A noter que des tensions ont été observées au match aller, classant la rencontre "à risque", d'où la présence d'un arbitre et d'un délégué officiel du District de Lyon-Rhône football. Plus largement cette équipe de Sathonay-Camp n'est pas la seule à avoir fait parlé d'elle ce week-end, d'autres U20 du même club ont été au cœur de problèmes ce samedi contre Genas, ainsi que les U15 la semaine dernière.

