L'Olympique Lyonnais a vu son parcours en Coupe de France être stoppé par Lens au Groupama Stadium ce jeudi 5 mars. Menés 2-0, les coéquipiers de Corentin Tolisso ont arraché la séance de tirs au but mais se font finalement inclinés.

C'est une soirée qui pourrait laisser des traces dans les jambes et les têtes lyonnaises. Éliminé aux tirs au but par Lens (2-2, 5 tab à 4) jeudi au Groupama Stadium, l’Olympique Lyonnais quitte la Coupe de France aux portes des demi-finales au terme d’une soirée frustrante. Longtemps bousculés et menés de deux buts, les Lyonnais ont pourtant réussi une spectaculaire remontée en fin de match avant de céder lors de la séance décisive.

Cette élimination constitue une nouvelle déception pour l’équipe de Paulo Fonseca, déjà battue en championnat à Strasbourg (3-1) puis à Marseille (3-2) ces derniers jours. Dans un calendrier chargé, l’OL devra rapidement réagir : dès dimanche contre le Paris FC en Ligue 1, puis en Ligue Europa sur la pelouse du Celta Vigo en huitième de finale.

Une première période manquée

La soirée avait pourtant très mal commencé pour les Lyonnais, bousculé par une équipe lensoise bien plus inspirée que les coéquipiers de Corentin Tolisso. Après une première période quasiment parfaite et deux buts de Thauvin (23e) et Sima (45+1), les hommes de Pierre Sage basculaient à la pause avec deux buts d'avance.

Après cette première période totalement ratée au cours de laquelle Lyon n’a pas été menaçant, les Lyonnais ont bien réagi après la pause, mettant à leur tour la pression sur des Lensois devenus fébriles au fil des minutes. Après avoir été proche de marquer avec un tir sur la barre (63e), l’Ukrainien Roman Yaremchuk a réduit le score en reprenant de la tête un centre venu de l’aile gauche du jeune Rémi Himbert (2-1, 67e), entré en jeu peu auparavant.

C’était le premier but sous les couleurs lyonnaises de l’international ukrainien, recruté fin janvier, et la concrétisation d’une bien meilleure seconde période de l’OL.

Himbert arrache la prolongation… en vain

Porté par cette dynamique, Lyon a poussé jusqu’au bout. Sa domination a finalement été récompensée dans le temps additionnel. Le jeune attaquant Rémi Himbert, déjà buteur à Marseille le 1er mars, a profité de la pression exercée par Corentin Tolisso sur le gardien Robin Risser pour égaliser (90+4) et arracher la séance de tirs au but.

Mais lors de cet exercice, Lens a réalisé un sans-faute. Florian Thauvin a converti le cinquième et dernier tir au but du Racing, scellant l’élimination lyonnaise et envoyant les Lensois en demi-finale face à Toulouse.

La qualification lensoise avait aussi une dimension particulière pour Pierre Sage. L’entraîneur lensois revenait pour la première fois au Groupama Stadium depuis son départ de Lyon en janvier 2025, lorsque le club présidé par John Textor avait choisi de confier l’équipe à Paulo Fonseca.

Cette fois, c’est Lyon qui voit son parcours s’arrêter prématurément. Une frustration supplémentaire pour un club qui devra rapidement se remobiliser dans les autres compétitions.