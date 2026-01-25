Vénissieux : L214 interpelle Carrefour sur les conditions d'élevage de lapins

Des militants de L214 se sont réunis devant le Carrefour de Vénissieux pour interpeler l'enseigne sur l'élevage intensif et les conditions d'élevage animales.

Une grosse dizaine de personnes étaient au rendez-vous. Ce samedi 24 janvier, malgré le froid et la grisaille, des militants de l'association de défense animale L214 ont investi le parking du Carrefour de Vénissieux afin d'alerter la clientèle du magasin des "conditions de vie effarantes des animaux qui approvisionnent les rayons de l'enseigne", a déclaré l'association dans un communiqué.

Comme devant 34 autres magasins en France, les bénévoles se sont rassemblés devant l'enseigne de grande distribution afin de dénoncer le recours massif à l’élevage intensif dans les filières d’approvisionnement de l’enseigne.

Lire aussi : Chaque minute, 60 animaux sont abattus pour Lyon

Une action qui fait suite à la publication d'une nouvelle enquête de L214, portant sur un élevage de lapins approvisionnant la Filière Qualité Carrefour. Dans les images dévoilées par l'association, on voit des animaux maintenus en cages grillagées, présentant blessures et maladies, malgré les engagements pris par le distributeur en faveur d’un élevage hors-cage. L’association a également annoncé avoir déposé plainte pour mauvais traitements et tromperie du consommateur.

Au programme de cette mobilisation : l'exposition d'un lapin géant, symbole de l’élevage intensif privilégié par Carrefour, et une pétition proposée aux passants, demandant au groupe de s’engager à réduire de moitié le nombre d’animaux tués pour ses rayons à horizon 2030.

🟠 @CarrefourFrance, ne soldez plus la vie des animaux!



Nous sommes déployés partout en France pour que Carrefour réduise de moitié le nombre d’animaux tués pour ses approvisionnements ✊



Agissons ensemble :

👉 https://t.co/M7G4MTic99 pic.twitter.com/AEUBe81ecf — L214 éthique & animaux (@L214) January 24, 2026

"Carrefour dénonce la maltraitance"

En amont de cette mobilisation, l'enseigne Carrefour avait déjà réagi à cette enquête. "Carrefour dénonce la maltraitance et toute forme de souffrance animale infligée dans les élevages. Carrefour figure d’ailleurs parmi les deux seules enseignes françaises à avoir pris l’engagement de mettre fin à l’élevage en cage des lapins, pour sa Filière Qualité Carrefour (FQC). À ce jour, déjà 30% du lapin FQC est élevé hors cage", avait répondu l'enseigne à Lyon Capitale dans un précédent article.

L'enseigne expliquait également avoir envoyé sur place, dans les heures qui ont suivi, un audit complémentaire de contrôle, "qui n’a pas confirmé à ce stade les informations de L214".