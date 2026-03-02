Renversé à Marseille, l'OL enchaine un deuxième revers de suite

La joie des joueurs de l’Olympique Lyonnais après leur victoire 1-0 face à Marseille au Groupama Stadium le 1er septembre 2025 en Ligue 1. (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

L’Olympique Lyonnais a longtemps cru tenir une victoire capitale dans la course à la Ligue des champions. Mais au terme d’un duel olympique intense et longtemps indécis, Lyon a fini par céder à Marseille (3-2), dimanche, au Stade Vélodrome, encaissant un revers douloureux dans la lutte pour le podium.

À dix journées de la fin, l’OL conserve la très précieuse troisième place. Mais sa dynamique positive est désormais clairement coupée avec deux défaites d’affilée, avec à chaque fois trois buts encaissés. Une alerte sérieuse au moment d’aborder le sprint final.

Un départ idéal, une fin cruelle

Le tout début de match avait pourtant confirmé les bonnes intentions lyonnaises. S’il y a eu du rythme et de l’intensité, Lyon a surtout su profiter d’une erreur adverse pour frapper d’entrée. Le capitaine rhodanien Corentin Tolisso a ainsi profité d’une grossière erreur de la défense marseillaise pour tromper facilement Géronimo Rulli (1-0, 3e).

Solide dans l’engagement, l’équipe de Paulo Fonseca a ensuite laissé passer l’orage face à des Marseillais courageux mais maladroits. Lyon s’est signalé par une belle action individuelle d’Endrick (16e) et a failli faire le break juste avant la pause sur une énorme occasion de Roman Yaremchuk, mis en échec par Rulli (45e+6).

Au retour des vestiaires, l’OL a même cru faire le plus dur lorsque Tolisso a marqué, avant qu’un hors-jeu au centimètre ne soit signalé. Deux minutes plus tard, Marseille égalisait par Paixao (1-1, 52e), relançant totalement la rencontre.

L’espoir Himbert

Alors que le match semblait basculer d’un côté comme de l’autre, c’est un remplaçant lyonnais qui a redonné un but d’avance aux siens. Le très jeune attaquant Rémi Himbert (18 ans) a éliminé facilement Leonardo Balerdi avant d’enchaîner d’une belle frappe croisée (2-1, 76e). Un but plein de sang-froid qui symbolisait l’audace d’un OL diminué par de nombreux absents mais loin d’être résigné. À dix minutes de la fin, la très bonne opération semblait devoir revenir à l’équipe de Fonseca. Mais Lyon a payé cher son incapacité à verrouiller.

C’est alors que Pierre-Emerick Aubameyang, à la peine jusque-là, est venu rappeler qu’un grand buteur le reste toujours, au moins un peu, même à 37 ans. À la 82e minute, il a ramené le score à 2-2 d’une jolie volée du droit, avant de surgir dans le temps additionnel pour reprendre un centre et faire basculer la rencontre (3-2, 90+1).

Ce revers n’efface pas la saison solide des Lyonnais, toujours troisièmes, mais il relance totalement la lutte derrière eux. Surtout, il met en lumière une fragilité défensive inhabituelle pour une équipe qui ambitionne de retrouver la Ligue des champions.

Longtemps appliqué, parfois inspiré, l’OL a montré qu’il avait les ressources pour rivaliser à l’extérieur dans un contexte hostile. Mais il lui a manqué ce supplément de maîtrise pour sécuriser un succès qui lui tendait les bras. Le sprint final s’annonce plus tendu que jamais pour les Rhodaniens.