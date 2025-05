John Textor, propriétaire de l’Olympique Lyonnais. (Photo by Jhony Pinho / AGIF / AGIF via AFP)

Le club lyonnais n’a pas remis à temps des documents nécessaires pour disputer une coupe d'Europe l'an prochain. Un étonnant oubli qui devrait finalement être sans incidence.

Faute d’avoir transmis dans les délais son dossier d’inscription, l’Olympique Lyonnais s’est vu refuser par la Fédération française de football la licence indispensable pour jouer la Ligue des champions, la Ligue Europa ou la Ligue Conférence la saison prochaine. Un carton jaune purement administratif qui a déjà poussé la FFF à prévenir d’autres clubs, moins bien classés, qu’ils pourraient être repêchés si Lyon ne régularisait pas la situation — un scénario d’autant plus plausible que les Gones occupaient la 5ᵉ place avant la 32ᵉ journée.

Lire aussi : Ligue 1 : les comptes de l'Olympique lyonnais toujours dans "l'incertitude"

Du côté du club, on reconnaît un "désalignement interne" dans la collecte des pièces exigées et l’on promet de remettre le dossier complet "dans les prochains jours". Le service juridique a d’ores et déjà lancé un audit pour éviter tout récidive, tandis que John Textor peut se rassurer : Molenbeek, autre entité du groupe Eagle Football, avait connu la même mésaventure en Belgique … avant d’être finalement autorisé à jouer. Sauf nouveau contre-temps, l’OL devrait donc retrouver sa licence d’ici la mi-mai. Il n’est pas exclu que John Textor finisse par pointer la responsabilité de ce couac administratif vers le directeur général Laurent Prud’homme, déjà fragilisé. Mais cela reste, à ce stade, une hypothèse.