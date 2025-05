Ils ont osé le dire !

Phrases chocs, petites piques, polémiques, vérité crue... Le pire et le meilleur des petits phrases entendues ici et là à Lyon.

“Lyon est sous occupation les tranchées et les soldats en moins”

Christophe Cédat , gérant du restaurant le Café 203, membre du collectif des Défenseurs de Lyon, attaque les travaux de la Presqu’île, excédé par les chantiers et inquiet par la baisse de son activité.

“Nous avons beaucoup protégé les détenus en France. Ces dispositifs ont été détournés de leur objectif au profit du crime organisé”

Étienne Blanc , sénateur Les Républicains du Rhône, co-auteur de la proposition de loi visant à lutter contre le narcotrafic en France.

“J’invite monsieur Bruno Bernard à changer de logiciel. On ne peut plus considérer les entreprises comme des seules vaches à lait”,

fulmine Franck Morize , président de la CPME du Rhône suite aux annonces du président de la Métropole d’augmenter la cotisation foncière des entreprises (CFE) et le versement mobilité destiné à financer les transports publics.

“La démagogie dans toute sa splendeur”

Bruno Bernard, le président de la Métropole (Les Écologistes), sort de ses gonds et tacle son opposant de droite Gilles Gascon (LR). Ce dernier accuse la politique de la majorité d’agir comme un repoussoir auprès du leader de l’aviation Safran qui, pourtant, le dément.

“Lyon est une ville d’une richesse culturelle et architecturale incomparable, mais je suis profondément troublé par la prolifération des graffitis qui souillent ses bâtiments publics et privés”

John Michael Solar , avocat de Houston (Texas) en visite à Lyon, dans une lettre ouverte

“Nous demandons l’abaissement de l’âge de vote à 16 ans aux élections municipales pour favoriser le droit des mineurs d’être entendus et leur donner les moyens de protéger leurs intérêts démocratiques”

Grégory Doucet et trente-deux autres maires ont publié une tribune pour favoriser le droit des mineurs d’être entendus et leur donner les moyens de protéger leurs intérêts démocratiques.