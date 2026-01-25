Faits divers
Image d’illustration. PHILIPPE HUGUEN / AFP

Vaulx-en-Velin : une femme décède en chutant du 3e étage

  • par Louise Ginies

    • Ce samedi 24 janvier dans l'après-midi, une femme d'une cinquantaine d'années a perdu la vie à Vaulx-en-Velin (Rhône) en chutant du troisième étage de son immeuble.

    Un drame aux circonstances encore floues. En début d'après-midi ce samedi 24 janvier, une femme d'une cinquantaine d'années est décédée en chutant du 3e étage de son immeuble résidentiel à Vaulx-en-Velin, place Gilbert-Boissier, ont rapporté nos confrères du Progrès.

    Malgré l'important dispositif dépêché sur place - pompiers, policiers et médecins -, la victime n'a pas pu être réanimée et est décédée des suites de ses blessures sur place.

    Une enquête a été ouverte. Si les circonstances de la chute demeurent encore floues, la piste accidentelle reste pour l'heure privilégiée.

