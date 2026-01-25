Culture

Spectacle en famille : Le Petit Prince 2.0

  • par Céline Rapinat

    • Un spectacle magique et poétique qui revisite le conte philosophique de Saint-Exupéry

    Suite à une panne de moteur, un aviateur se pose en catastrophe dans le désert du Sahara. C’est là qu’il rencontre un jeune garçon blond comme les blés, le Petit Prince…

    Librement revisitée par le metteur en scène François Ha Van, cette version de l’œuvre d’Antoine de Saint-Exupéry mêle habilement réel et virtuel. Des décors vidéo apparaissent et disparaissent, des dessins se créent en direct offrant aux spectateurs une expérience visuelle hors du commun.

    Magique et poétique, le spectacle est porté par Hoël Le Corre qui, seule en scène, incarne avec fantaisie et énergie le Petit Prince le plus célèbre du monde. Quant à la voix off de l’aviateur, c’est celle, grave et chaude, de Philippe Torreton.

    Le mercredi 3 février, un atelier de création d’un pop-up permettra aux plus jeunes de découvrir les techniques du papier en relief, tout en explorant l’univers du Petit Prince.

    Le Petit Prince – Le 31 janvier au Sémaphore à Irigny et le 1er février à l’Atrium à Tassin-la-Demi-Lune. À partir de 6 ans.

