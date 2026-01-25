Qualité de l'air : elle sera dégradée à Lyon dimanche

La qualité de l'air se détériore ce dimanche 25 janvier à Lyon, passant de moyenne à dégradée.

On respire un peu moins bien à Lyon. Ce dimanche 25 janvier, la qualité de l'air sera dégradée dans l'agglomération lyonnaise, en grande partie à cause notamment des particules fines PM2.5, dont le niveau se détériore par rapport à samedi, indique , l'observatoire de la pollution en Auvergne-Rhône-Alpes.

Dans le détail à Lyon, la qualité de l'air sera moyenne sur l'ensemble de l'agglomération hormis autour du Rhône où elle sera dégradée et sur les grands axes de circulation comme la M6, la M7 ou encore le périphérique Laurent Bonnevay où elle sera mauvaise.