Actualité
pollution météo lyon
Vue de Fourvière à Lyon. ©Tim Douet

Qualité de l'air : elle sera dégradée à Lyon dimanche

  • par Louise Ginies

    • La qualité de l'air se détériore ce dimanche 25 janvier à Lyon, passant de moyenne à dégradée.

    On respire un peu moins bien à Lyon. Ce dimanche 25 janvier, la qualité de l'air sera dégradée dans l'agglomération lyonnaise, en grande partie à cause notamment des particules fines PM2.5, dont le niveau se détériore par rapport à samedi, indique Atmo, l'observatoire de la pollution en Auvergne-Rhône-Alpes.

    Dans le détail à Lyon, la qualité de l'air sera moyenne sur l'ensemble de l'agglomération hormis autour du Rhône où elle sera dégradée et sur les grands axes de circulation comme la M6, la M7 ou encore le périphérique Laurent Bonnevay où elle sera mauvaise.

    Près de Lyon : une discothèque fermée après un contrôle surprise

