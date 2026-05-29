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Le restaurant KEFI HF, dans le 1er arrondissement de Lyon, a été fermé par la préfecture du Rhône. Capture d'écran
Le restaurant KEFI HF, dans le 1er arrondissement de Lyon, a été fermé par la préfecture du Rhône. Capture d’écran

Lyon : ce restaurant grec du 1er arrondissement fermé après un contrôle d’hygiène

  • par LR

    • L’établissement culinaire KEFI HF, situé 17 rue Neuve, dans le 1er arrondissement de Lyon, fait l’objet d’une fermeture administrative après un contrôle d’hygiène.

    Nouvelle fermeture administrative à Lyon. Après un contrôle réalisé le 27 mai par la Direction départementale de la protection des populations (DDPP), le restaurant grec KEFI HF, situé 17 rue Neuve, dans le 1er arrondissement, a été fermé en urgence après que le rapport a mis en évidence "des manquements graves aux règles d’hygiène."

    La présence de déjections de souris dans les locaux de production, les mauvaises conditions de stockage ainsi que le non-respect des températures de conservation des denrées ont par exemple été constatés sur place, rendant impossible la poursuite de l’activité.

    Les propriétaires devront donc respecter minutieusement la liste de mesures fournie par la DDPP afin de pouvoir rouvrir leur restaurant, dont le nettoyage complet des locaux de production et le renforcement du plan de lutte contre les nuisibles.

    Lire aussi : Lyon : un restaurant du quartier de Gerland fermé après un contrôle d’hygiène

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