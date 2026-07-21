Lyon : un homme blessé par un coup de couteau après une rixe dans le quartier de La Duchère

Un homme d’une vingtaine d’années a été blessé au couteau aux alentours de 4 h 40 ce mardi 21 juillet dans le quartier de La Duchère (9e arr.) puis transporté à l’hôpital avec son pronostic vital engagé.

Il était environ 4 h 40 ce mardi 21 juillet lorsqu’une rixe a éclaté entre deux individus dans le quartier de La Duchère, dans le 9e arrondissement de Lyon. Selon nos confrères du Progrès, les deux individus de nationalité étrangère sont âgés de 25 et 27 ans.

Pendant l’altercation, l’un des deux hommes a été blessé par un coup de couteau. Il a été transporté à l’hôpital Édouard Herriot (3e arr.) avec son pronostic vital engagé. On ignore à ce stade si l’autre individu a été interpellé par les forces de l’ordre.