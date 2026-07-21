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Le bar La Baignoire a définitivement fermé ses portes. Capture d’écran Instagram

Lyon : à la Guillotière, le bar La Baignoire ferme définitivement ses portes

  • par LR

    • La bar à cocktails La Baignoire, situé dans le 7e arrondissement de Lyon depuis 2019, a officiellement fermé ses portes.

    Installé rue des Trois-Rois, dans le quartier de la Guillotière (7e arr.), depuis 2019, le bar à cocktails La Baignoire a définitivement baissé son rideau il y a quelques jours. Les propriétaires ont annoncé la nouvelle sur leur site internet et les réseaux sociaux en seulement quelques phrases.

    "Bon. Cette fois, c'est officiel. La Baignoire a fermé définitivement ses portes. On aurait préféré vous annoncer une nouvelle carte. Ou une nouvelle saison. À la place, c'est ça. On a essayé. Longtemps. Sérieusement. Jusqu'au bout. Mais parfois, ça ne suffit pas. Merci à tous ceux qui ont fait vivre La Baignoire pendant toutes ces années", écrivent les gérants.

    Et de conclure : "On ferme un lieu. Pas les souvenirs. À bientôt, ailleurs."

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