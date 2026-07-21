DPD France agrandit sa présence dans la Drôme avec une nouvelle plateforme

DPD France, organisme de livreurs de colis professionnels, et GSE, spécialiste dans l’immobilier d’entreprise, ont lancé la réalisation d’une plateforme de messagerie et de distribution de colis à Bourg-lès-Valence, dans la Drôme.

DPD France, spécialiste de la livraison professionnelle, et GSE, expert dans la construction de projets d’immobilier d’entreprises, se sont réunis le 7 juillet dernier pour déposer la première pierre d’un grand projet. Une future plateforme de messagerie et de distribution de colis de 4 500 m² sera construite pour le printemps 2027. L’investisseur du projet, S2BD Gestion privée, spécialisée dans l’investissement en immobilier d’entreprise, met cinq millions d’euros sur la table.

Cette nouvelle plateforme sera louée par DPD France, qui pourra davantage "répondre à la croissance de ses volumes de colis et de moderniser son implantation dans le Valentinois", écrit GSE dans un communiqué de presse.

Une grande plateforme de 4 500 m²

Conçu par le cabinet APSIDE Architecture, cette grande plateforme de 4 500 m² sera construite sur un terrain de 28 113 m². Le bâtiment sera constitué d’une halle de distribution de 2 859 m² pour "la réception, le tri et l’acheminement des colis". Elle sera alimentée par une zone de 1 100 m² dédiée au chargement et déchargement de poids lourds. Cette zone conçue pour les poids lourds sera, elle, constituée de "dix quais avec un système de mécanisation, permettant la rotation simultanée des flux entrants et sortants", indique GSE. 500 m² seront dédiés aux bureaux et aux locaux sociaux, puis 70 places de parkings et 24 bornes de recharges pour les véhicules électriques seront créées pour le personnel.

Cette plateforme sera deux fois plus grande que la précédente et pourra accueillir 80 véhicules de livraisons tous les jours.

"Ce nouvel outil de production a un double objectif. Il va permettre d’améliorer significativement les conditions de travail et d’exploitation pour nos collaborateurs et prestataires dont le site actuel est arrivé à saturation. Il va également nous permettre de mieux centraliser notre activité pour les départements de la Drôme et de l’Ardèche et mieux servir nos clients expéditeurs et destinataires sur ces secteurs dynamiques tout en restant à proximité de notre Hub de Saint Rambert d’Albon situé à 50 km", explique Alexandre JOLY, directeur industriel DPD France.

Ce projet est mené sur le terrain de la Compagnie Nationale du Rhône (CNR) et sa conception a été mise en place avec Valence Romans Agglo et la Ville de Bourg-lès-Valence. Une partie du terrain sera consacrée à la plantation de nombreux arbres pour préserver la biodiversité.

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