Actualité
Prévisualisation la nouvelle plateforme DPD dans la Drôme. ©Apside Architecture
Prévisualisation la nouvelle plateforme DPD dans la Drôme. ©Apside Architecture

DPD France agrandit sa présence dans la Drôme avec une nouvelle plateforme

  • par Laura Pierrez

    • DPD France, organisme de livreurs de colis professionnels, et GSE, spécialiste dans l’immobilier d’entreprise, ont lancé la réalisation d’une plateforme de messagerie et de distribution de colis à Bourg-lès-Valence, dans la Drôme. 

    DPD France, spécialiste de la livraison professionnelle, et GSE, expert dans la construction de projets d’immobilier d’entreprises, se sont réunis le 7 juillet dernier pour déposer la première pierre d’un grand projet. Une future plateforme de messagerie et de distribution de colis de 4 500 m² sera construite pour le printemps 2027. L’investisseur du projet, S2BD Gestion privée, spécialisée dans l’investissement en immobilier d’entreprise, met cinq millions d’euros sur la table. 

    Cette nouvelle plateforme sera louée par DPD France, qui pourra davantage "répondre à la croissance de ses volumes de colis et de moderniser son implantation dans le Valentinois", écrit GSE dans un communiqué de presse. 

    Une grande plateforme de 4 500 m²

    Conçu par le cabinet APSIDE Architecture, cette grande plateforme de 4 500 m² sera construite sur un terrain de 28 113 m². Le bâtiment sera constitué d’une halle de distribution de 2 859 m² pour "la réception, le tri et l’acheminement des colis". Elle sera alimentée par une zone de 1 100 m² dédiée au chargement et déchargement de poids lourds. Cette zone conçue pour les poids lourds sera, elle, constituée de "dix quais avec un système de mécanisation, permettant la rotation simultanée des flux entrants et sortants", indique GSE. 500 m² seront dédiés aux bureaux et aux locaux sociaux, puis 70 places de parkings et 24 bornes de recharges pour les véhicules électriques seront créées pour le personnel. 

    Cette plateforme sera deux fois plus grande que la précédente et pourra accueillir 80 véhicules de livraisons tous les jours. 

    "Ce nouvel outil de production a un double objectif. Il va permettre d’améliorer significativement les conditions de travail et d’exploitation pour nos collaborateurs et prestataires dont le site actuel est arrivé à saturation. Il va également nous permettre de mieux centraliser notre activité pour les départements de la Drôme et de l’Ardèche et mieux servir nos clients expéditeurs et destinataires sur ces secteurs dynamiques tout en restant à proximité de notre Hub de Saint Rambert d’Albon situé à 50 km", explique Alexandre JOLY, directeur industriel DPD France.

    Ce projet est mené sur le terrain de la Compagnie Nationale du Rhône (CNR) et sa conception a été mise en place avec Valence Romans Agglo et la Ville de Bourg-lès-Valence. Une partie du terrain sera consacrée à la plantation de nombreux arbres pour préserver la biodiversité. 

    Lire aussi : Accompagner la transition écologique des entreprises :  Bpifrance et la Caisse d’épargne Loire Drôme Ardèche s’en chargent

    à lire également
    Sécheresse : le Rhône et la métropole de Lyon placés en alerte renforcée, les restrictions d'eau sont durcies

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Prévisualisation la nouvelle plateforme DPD dans la Drôme. ©Apside Architecture
    DPD France agrandit sa présence dans la Drôme avec une nouvelle plateforme 18:39
    Sécheresse : le Rhône et la métropole de Lyon placés en alerte renforcée, les restrictions d'eau sont durcies 18:05
    75 millions de munitions par an: La France relance sa production dans la Drôme 18:00
    Lyon : à la Guillotière, le bar La Baignoire ferme définitivement ses portes 17:41
    Climatiseurs Région AURA
    Plan climatisation de la Région : les Écologistes d’Auvergne-Rhône-Alpes dénoncent "dix ans d'inaction" 17:00
    d'heure en heure
    Grenoble : la start-up Be Cause en finale du programme d’accélération Moov’with Manutan 16:24
    Loire, Isère, Drôme : la bataille s'engage pour le sol des usines fermées 16:15
    La multinationale française FM Logistic s'installe en Isère 16:10
    Sowatt Solutions et la Banque des Territoires ont inauguré leur première station de recharges électriques sur le parking du Intermarché d'Oyonnax. ©Sowatt Solutions
    Ain : Sowatt Solutions et la Banque des Territoires inaugurent une station de recharge à Oyonnax 15:50
    Un Carrefour City de Villeurbanne braqué : la scène diffusée sur les réseaux sociaux 15:34
    Comment les collectivités d'Auvergne-Rhône-Alpes gèrent-elles leur patrimoine immobilier ? 14:59
    Signature du partenariat entre Saint-Étienne Métropole et la Banque des Territoires. De gauche à droite : Régis Juanico, président de Saint-Étienne Métropole, Antoine Saintoyant, directeur Général de la Banque des Territoires et Phillipe Jusserand, directeur régional de la Banque des Territoires. ©BDT
    Loire : Saint-Étienne Métropole et la Banque des Territoires renouvellent un partenariat de 26 millions d’euros 14:30
    Un appartement prend feu dans le 8e arrondissement de Lyon, les pompiers sont sur place 14:10
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut