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Une mare asséchée dans l’Ain (JEFF PACHOUD/ARCHIVES AFP)

Sécheresse : le Rhône et la métropole de Lyon placés en alerte renforcée, les restrictions d'eau sont durcies

  • par LR

    • La préfecture du Rhône place les cours d’eau du département en alerte renforcée face à la sécheresse. Le territoire Saône aval reste en alerte pour les eaux souterraines et superficielles.

    L’épisode de sécheresse que connaît le département s’aggrave. En raison de l’absence de précipitations depuis le mois de juin, de l’accentuation du tarissement des cours d’eau et des faibles débits observés, la préfecture du Rhône place l’ensemble des eaux superficielles du département et de la métropole de Lyon en alerte renforcée et maintient le territoire Saône aval en alerte.

    Lire aussi : Sécheresse : le Rhône et la métropole de Lyon passent en alerte, de nouvelles restrictions d'eau entrent en vigueur

    Durcissement des mesures mises en place

    Ce niveau d’alerte implique donc un durcissement des mesures déjà en vigueur, notamment celles d’arroser les espaces sportifs publics ou privés, naturels ou artificiels, sauf les nuits du lundi, mercredi, vendredi et samedi de 18 h à 10 h, de faire fonctionner les fontaines et brumisateurs à circuit ouvert, d’arroser des potagers domestiques entre 9 h et 20 h, de laver les façades et toitures ou de procéder à un lavage dans les stations-services, sauf pour les programmes les plus économes en eau. L’arrosage des espaces verts publics ou privés, le lavage des véhicules privés à domicile et le premier remplissage des piscines privées (sauf si travaux débutés avant l’alerte) sont par ailleurs toujours interdits.

    Concernant le territoire Saône aval, plusieurs mesures sont désormais en vigueur : interdiction d’arroser des espaces verts publics ou privés, des potagers domestiques ou des espaces sportifs publics ou privés de 11 h à 18 h, d’irriguer des cultures – hors maraîchage et systèmes d’irrigation économes – de 11 h à 18 h, de remplir sa piscine privée, de laver son véhicule à domicile ou en station-service - hors système haute pression ou de recyclage des eaux, de laver des façades ou des toitures et de faire fonctionner les fontaines et brumisateurs à circuit ouvert.

    "Les agents de l’Office français de la biodiversité sont déployés sur le territoire pour faire de la pédagogie sur ces mesures et sanctionner les infractions le cas échéant (contravention de 5e classe, jusqu’à 1 500 euros pour un particulier et 7 500 euros pour une personne morale)", préviennent les services de l’État.

    L’intégralité de l’arrêté fixant les mesures de restriction sécheresse est disponible sur le site des services de l’État dans le Rhône.

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