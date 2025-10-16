La préfecture de la Drôme relance sa campagne "Tu consommes, tu cautionnes" pour alerter sur l’implication des consommateurs dans l’exploitation des mineurs par les trafiquants.

"Tu consommes, tu cautionnes". Voici le nom de la nouvelle campagne de communication contre le trafic de drogue et l’enrôlement

des mineurs dans la Drôme. Cette action a été lancée ce mercredi 15 octobre par la préfecture, sous l'égide de la préfète Marie-Aimée Gaspari. L'objectif principal de cette opération ? Dénoncer la responsabilité directe des consommateurs dans l’exploitation des mineurs par les réseaux de trafiquants de drogue. Une corrélation dénoncée directement par la préfète. " En achetant de la drogue, vous ne détruisez pas seulement votre santé, vous brisez l’avenir de nos enfants", rappelle-t-elle. Annoncé via un communiqué de presse ce mercredi, cette campagne intervient dans un contexte où "l’enrôlement des mineurs en tant que guetteurs ou revendeurs est une réalité quotidienne", dénonce la préfecture.

Un spot vidéo diffusé dans plusieurs cinémas

Pour contrecarrer ce fléau quotidien, la campagne "tu consommes, tu cautionnes", déjà mise en place l'année dernière, diffuse un spot vidéo choc, nommé "L’entretien d’embauche : les sirènes de l’argent facile". Celui-ci met en scène un jeune adolescent de 12 ans face à un dealer qui le recrute. Une manière de révéler "le mécanisme de manipulation et d’exploitation des mineurs, en confrontant le spectateur à la violence réalité" annonce le communiqué. En plus de cette vidéo, une large campagne d'affichage sera menée à Valence, Romans et Montélimar. Engagée dans cette action, Marie-Aimé Gaspari, publiera elle aussi ce spot vidéo sur ses réseaux sociaux. "Cette campagne s’inscrit en soutien direct aux opérations menées sur le terrain, pour protéger nos quartiers et surtout nos enfants", martèle la préfète.

Rappel des chiffres clés en Drôme (préfecture) :