Trafic perturbé à Lyon : une voiture bloquait les voies du tram

  • par Claire Martinez

    • Ce dimanche 28 septembre, dans la matinée, une voiture s'est retrouvée bloquée sur les voies de tram, sur le pont Gallieni, à Lyon. Le trafic du tram T1 et T2 a été perturbé pendant deux heures.

    Une voiture s'est retrouvée bloquée au niveau du pont Gallieni, dans le 2e arrondissement de Lyon, ce dimanche 28 septembre. Vers 10h, un automobiliste au volant d'une Renault Clio s'est engagé sur le pont, en direction de Perrache. Par erreur, le conducteur a emprunté la voie réservée aux rames du tramway, avant de rester immobilisé.

    L'incident a entraîné d'importantes perturbations sur les lignes T1 et T2, dont les dessertes ont dû être partiellement interrompues. Le trafic a pu reprendre normalement dans l'après-midi, une fois le véhicule dégagé de la voie.

    Trois artistes de la Biennale de danse de Lyon victimes d'une agression raciste

