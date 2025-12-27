Top 14 : à Castres, le LOU ne parvient pas à remonter et s'incline 36-22

Le LOU était en déplacement à Castres ce samedi 27 décembre pour la 13e journée de Top 14. Malgré une première mi-temps réussie, les Lyonnais se sont inclinés 36-22.

Les Lyonnais n’y arrivent toujours pas. Reçu à Castres ce samedi 27 décembre pour la 13e journée du Top 14, le LOU n’a pas réussi à s’imposer, s’inclinant 36-22 malgré une bonne première mi-temps et un esprit combatif.

Devant 12 000 spectateurs, les Lyonnais ont tout de suite été dans l’attaque, mais c’est bien Castres qui a inscrit le premier essai du match à la 18e minute grâce à Botitu. Le LOU est revenu dans le jeu à la 32e minute avec un essai de Wainiqolo, suivi d’un second 7 minutes plus tard, permettant aux Lyonnais de dominer le match à la mi-temps.

Mais Castres n’avait pas dit son dernier mot et n’a rien lâché pour revenir dans le jeu. À la 52e minute, Ramototabua parvient à faire craquer la défense lyonnaise et à revenir à égalité en inscrivant un essai. Zarantonello en inscrivait un autre à la 64e minute, tandis qu'Ambadiang enfonçait le clou en inscrivant le quatrième essai castrais à la 65e minute. Karawalevu n’a finalement laissé aucune chance aux Lyonnais en marquant le dernier essai du match à la 75e minute.