Alors que le virus de la dermatose nodulaire contagieuse persiste dans la région Auvergne-Rhônes-Alpes, la traditionnelle descente d'estive des troupeaux se transforme en casse-tête. L'Etat met en place des solutions d'urgence ce samedi 27 septembre afin d'éviter une crise animale et agricole.

Dans les alpages de Savoie, de Haute-Savoie, de l'Isère et de l'Ain, la descente d'estive se prépare. Mais cette année, le retour des vaches dans les exploitations est bouleversé par la dermatose nodulaire contagieuse, une maladie virale détectée en juin dernier et qui touche désormais 79 foyers. Afin d'éviter sa propagation, le ministère de l'Agriculture a annoncé, ce samedi 27 septembre, débloquer une aide financière pour inciter les exploitations à accueillir en pension les bovins qui ne peuvent pas retourner dans leur lieu d'élevage.

4 000 bovins concernés

Le ministère souhaite éviter que les bovins restent bloqués en altitude avec le froid et la période de mise-bas qui se préparent. Face à l'urgence climatique et sanitaire, le ministère de l'Agriculture a annoncé l'ouverture de places d'accueil dans les lycées agricoles. Il met également en place une aide financière exceptionnelle, à hauteur de 2 euros par animal et par jour, afin de soutenir les éleveurs qui accueillent les bovins en pension temporaire. Quelque 4 000 bovins seraient concernés par ce dispositif. Ces derniers sont dans l'impossibilité de regagner leur exploitation, notamment lorsque celle-ci se trouve en zone indemne, avec des restrictions strictes de déplacements.

Sur le terrain, la solidarité s'organise déjà depuis quelques jours. Plusieurs éleveurs locaux ont apporté une solution d’accueil temporaire, en mettant à disposition des bovins en descente d’estive des places d’hébergement, avant même les mesures annoncées par Annie Genevard, ministre de l’Agriculture.