Deux Lyonnaises figurent dans le classement des personnalités préférées des Français

    • Florence Foresti et Mimie Mathy font partie de la liste des personnalités préférées des Français publiée par TF1 et LCI ce vendredi.

    C’est une tradition, chaque année est révélée la liste des personnalités préférées des Français. Le classement de 2025 a été publié hier, vendredi 26 décembre, par TF1 et LCI et deux Lyonnaises en font partie. Il s’agit en réalité de deux personnalités bien habituées du classement : l'humoriste Florence Foresti à la 21e place et Mimie Mathy à la 29e place !

    Parmi les autres personnalités, c’est une nouvelle fois Jean-Jacques Goldman qui s’empare de la tête du palmarès pour la neuvième année consécutive, suivi par Florent Pagny et Francis Cabrel pour le podium. Arrivent ensuite Omar Sy à la 4e place, Zinédine Zidane à la 5e place, l’actrice Sophie Marceau à la 6e place ou encore Mylène Farmer à la 7e.

