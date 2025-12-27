Pollution : la qualité de l’air reste mauvaise ce samedi à Lyon

La concentration en multi-polluants et en particules fines est particulièrement importante ce samedi 27 décembre, dégradant les indices Atmo Auvergne-Rhône-Alpes.

La qualité de l’air ne s’améliore pas ce samedi 27 décembre, bien au contraire. La concentration en multi-polluants et en particules fines dans l’atmosphère est très importante aujourd’hui à Lyon et dans la métropole lyonnaise.

Les indices Atmo Auvergne-Rhône-Alpes sont donc dégradés voire mauvais dans le centre-ville. C’est le cas notamment pour les particules fines PM 2.5 qui dépassent largement le taux réglementaire.