Météo : de belles éclaircies, mais la journée sera froide ce dimanche à Lyon

Le soleil sera une nouvelle fois visible ce dimanche 28 décembre, mais le mercure reste timide avec seulement 3 degrés attendus dans l’après-midi.

C’est une journée similaire à celle d’hier qui attend les Lyonnais ce dimanche 28 décembre à Lyon. La journée commence une nouvelle fois sous le brouillard et les températures restent négatives avec -3 degrés.

Dans l’après-midi, le soleil et de belles éclaircies seront visibles, mais le mercure n’indiquera que 3 degrés au meilleur de la journée. Le brouillard fera néanmoins son retour dans la soirée.