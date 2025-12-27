Actualité
Affiche d’extrême droite retrouvé. près du collège Emile Zola de Belleville-en-Beaujolais. DR

Rhône : des affiches d’extrême droite retrouvées près d’un collège de Belleville-en-Beaujolais

  • par Clémence Margall

    • Sept affiches du groupuscule d’extrême droite Columna ont été découvertes près d'un collège et dans le centre-ville de Belleville-en-Beaujolais.

    Plusieurs affiches du groupuscule d’extrême droite Columna ont été découvertes près du collège Émile-Zola de Belleville-en-Beaujolais, dans le Rhône, lundi 22 décembre et dans le centre-ville le lendemain. D’après nos confrères du Progrès, sept affiches ont été signalées. Sur ces dernières, un homme blond portant des lunettes de soleil et une casquette verte est visible. Le logo du groupuscule est également dessiné sur son tee-shirt noir.

    Pour l’heure, aucun individu n’a été interpellé, mais les caméras de vidéosurveillance vont être exploitées par les forces de l'ordre. La mairie de Belleville-en-Beaujolais assure se pencher sur les faits, mais aucune plainte n’a encore été déposée. Une enquête pourrait être ouverte si cela était le cas.

    Antenne du groupuscule identitaire Lyon Populaire, dissous par le ministère de l’Intérieur en juin dernier, Columna est né à Villefranche-sur-Saône il y a un an et se revendique de la mouvance nationaliste identitaire.

    Lire aussi : Bruno Retailleau annonce la dissolution de la Jeune Garde et de Lyon populaire

