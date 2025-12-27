Actualité
gendarme Haut-Rhin
Photo d’illustration gendarmerie. (Photo de JULIEN DE ROSA / AFP)

Rhône : une quarantaine de chasseurs contrôlée lors d’une opération de sécurisation à Tarare

  • par la rédaction

    • La gendarmerie et l’Office Français de la Biodiversité (OFB) ont réalisé une opération de sécurisation le 21 décembre à Tarare.

    Afin de s’assurer de la bonne application de la réglementation durant la période de chasse, la gendarmerie et l’Office Français de la Biodiversité (OFB) ont réalisé une opération de sécurisation le 21 décembre à Tarare, dans le Rhône.

    Une quarantaine de chasseurs a ainsi été contrôlée, dont 9 chasseurs au poste au grand gibier, 2 chasseurs au petit gibier et 3 chasseurs transportant leur arme dans leur véhicule rentrant à leur domicile.

    Une société de chasse de 23 chasseurs venant de prélever un chevreuil et un sanglier, ainsi que 5 engins motorisés ont également été contrôlés. Bonne nouvelle pour les forces de l’ordre, aucune infraction n’a été relevée ce jour-là, seul un chasseur a toutefois fait l’objet d’un rappel réglementaire, du fait d’un poste non adapté.

    Laisser un commentaire

