Auvergne-Rhône-Alpes : la Savoie toujours en vigilance jaune pour avalanches

Le département de la Savoie reste placé en vigilance jaune pour avalanches ce samedi 27 décembre par Météo France.

Comme hier, le seul département d’Auvergne-Rhône-Alpes placé en vigilance jaune par Météo France est celui de la Savoie face aux risques d'avalanches ce samedi 27 décembre. Comme les jours précédents, la vigilance est activée toute la journée et sera prolongée demain.

La vigilance sera particulièrement de mise ce samedi après la mort hier de deux personnes en Savoie dans deux avalanches : le premier, un guide, à La Plagne, et le deuxième, un skieur de randonnée âgé de 59 ans à Valloire, selon nos confrères de ICI Pays de Savoie.