Actualité
Avalanche PGHM secours en montagne
Illustration accident alpinisme. (Photo de Nicolas TUCAT / AFP)

Auvergne-Rhône-Alpes : la Savoie toujours en vigilance jaune pour avalanches

  • par Clémence Margall

    • Le département de la Savoie reste placé en vigilance jaune pour avalanches ce samedi 27 décembre par Météo France.

    Comme hier, le seul département d’Auvergne-Rhône-Alpes placé en vigilance jaune par Météo France est celui de la Savoie face aux risques d'avalanches ce samedi 27 décembre. Comme les jours précédents, la vigilance est activée toute la journée et sera prolongée demain.

    La vigilance sera particulièrement de mise ce samedi après la mort hier de deux personnes en Savoie dans deux avalanches : le premier, un guide, à La Plagne, et le deuxième, un skieur de randonnée âgé de 59 ans à Valloire, selon nos confrères de ICI Pays de Savoie.

    à lire également
    Explosion à Saint-Fons : un deuxième blessé est décédé de ses blessures

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Avalanche PGHM secours en montagne
    Auvergne-Rhône-Alpes : la Savoie toujours en vigilance jaune pour avalanches 10:40
    Explosion à Saint-Fons : un deuxième blessé est décédé de ses blessures 09:51
    vue panorama lyon
    Météo : un temps sec et froid ce samedi à Lyon  09:00
    Métropole de Lyon : un Leclerc Drive ouvrira bientôt à Saint-Priest 26/12/25
    Une marque de joaillerie lyonnaise fait son apparition dans la série Netflix "Emily in Paris" 26/12/25
    d'heure en heure
    Nuages et éclaircies
    Météo : à quel temps faut-il s'attendre ce week-end à Lyon ? 26/12/25
    Lyon : le spectacle Région des Lumières de retour à Fourvière ce vendredi avec des nouveautés 26/12/25
    Lyon : un agent municipal fait annuler sa sanction devant le tribunal administratif 26/12/25
    Grève CGT Kuehne Nagel
    Rhône : fin de la grève pour les employés de Kuehne + Nagel 26/12/25
    Le "plus gros marché itinérant en France" s’installe à Lyon ce week-end 26/12/25
    Lyon : le tramway T6 perturbé en soirée les 5 et 6 janvier 26/12/25
    Lyon : un escroc en cryptomonnaie interpellé à la gare Part-Dieu 26/12/25
    Vallée de la chimie
    Explosion sur le site d’Elkem Silicones près de Lyon : "L’État joue avec la sécurité des populations" 26/12/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut