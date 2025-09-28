ASVEL - Nancy : l'heure de la rentrée pour Villeurbanne

La salle Astroballe retrouve l'ambiance du championnat de France Betclic Elite, ce dimanche 27 septembre à partir de 19h, avec le premier match de la saison pour l'ASVEL, opposé au SLUC de Nancy.

Deuxième de la saison régulière l'an passé, le club villeurbannais souhaite repartir sur de bonnes bases après une préparation prometteuse, avec au compteur 5 victoires pour une défaite. Bien que la recrue phare, Thomas Heurtel, est encore blessé, le coach Pierric Poupet pourra compter sur l'expérience de Nando de Colo et sur l'arrivée du pivot Bastien Vautier qui, par ailleurs, affrontera son club formateur.

En face, Nancy reste sur 11 ans sans victoire contre l'ASVEL et cherchera à briser cette triste série. Mais à domicile, les joueurs de Tony Parker et Gaëtan Muller pourront se mettre en confiance pour la suite de la saison. Le prochain match en vue sera contre Valence en EuroLeague ce mercredi 1er octobre.