Un incendie se déclare à proximité de l’aéroport de Lyon-Bron en raison d’un branchement sauvage

    • Un incendie s'est déclaré vendredi 26 décembre à proximité de l’aéroport de Lyon-Bron après que des gens du voyage, installés depuis le début de la semaine, se sont branchés à un transformateur.

    Il était environ 19 heures vendredi 26 décembre lorsqu’un incendie s’est déclaré à Chassieu, à proximité de l’aéroport d’affaires de Lyon-Bron. Selon nos confrères du Progrès, un campement de gens du voyage, environ 70 caravanes installées depuis le début de la semaine, se serait branché illégalement sur un transformateur appartenant à une société de maintenance aéronautique. Le feu serait ainsi parti de ce dernier.

    L’alerte a rapidement été donnée par des constructeurs amateurs d’une association d’aéromodélisme, avant que le feu soit rapidement maîtrisé par les pompiers et Enedis. Une plainte a par ailleurs déjà été déposée par des propriétaires privés des communes de Chassieu, Bron et Saint-Priest. La procédure d’expulsion du campement doit être étudiée mardi 30 décembre.

