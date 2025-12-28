Un automobiliste a filmé vendredi 26 décembre deux jeunes hommes accrochés à l’arrière d’un bus circulant sur la M6, près de Lyon. La scène est devenue virale.
La scène surprend autant qu’elle inquiète. Dans une vidéo diffusée sur X par le compte "Cpasdeslol" samedi 27 décembre, deux jeunes hommes sont filmés accrochés à l’arrière d’un bus TCL circulant sur la M6, en direction de Porte de Lyon.
Sur la vidéo, on peut clairement y voir les inscriptions sur les panneaux routiers. Pour rappel, cet axe est limité à 70 km/h. Selon nos confrères du Progrès, la scène a vraisemblablement été filmée vendredis soir.
"Comportement irresponsable"
Face à ces images, la préfecture du Rhône condamne sur ses réseaux sociaux un "comportement irresponsable" qui peut "coûter la vie". Et d’ajouter : "Ne soyez pas inconscient, n’imitez pas ces deux individus. Si vous êtes témoin d’un tel comportement, contactez immédiatement les autorités. La sécurité routière est l’affaire de tous".
