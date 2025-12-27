Lyon : des coups de feu sèment la terreur dans cet immeuble du 2e arrondissement

Les 19 et 25 décembre, plusieurs tirs ont été tirés au 8 rue Quivogne, dans le 2e arrondissement de Lyon, terrorisant les habitants de l’immeuble. Pour l’heure, aucun individu n’a été interpellé.

Les habitants du 8 rue Quivogne, dans le 2e arrondissement de Lyon, n’ont pas connu des fêtes de fin d’année de tout repos. Le 19 décembre dernier, il était environ 21 heures lorsqu’une résidente de l’immeuble est surprise par une détonation, révèlent nos confrères du Progrès, avant que la police ne confirme ses craintes le lendemain : il s’agissait bien d’un tir d’arme à feu.

Les mêmes faits se reproduisent le jour de Noël, le 25 décembre, avec plusieurs tirs entendus dans la soirée. La brigade anti-criminalité (BAC) se rend alors sur place et procède à des fouilles sur des jeunes. Toujours selon Le Progrès, aucune interpellation n’a été réalisée, les suspects ayant pris la fuite. Une enquête a été ouverte. Un possible trafic de stupéfiants en lien avec des personnes extérieures à l’immeuble est parfois évoqué.