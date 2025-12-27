Le service des salles municipales de Lyon en grève le 31 décembre

La CGT de la Ville de Lyon indique que les agents du service des salles municipales ont déposé un préavis de grève pour la soirée de la Saint-Sylvestre.

Après les agents de surveillance de la voie publique (ASVP) pour Noël, c’est au tour des agents des salles municipales et locaux syndicaux (SMLS) de se mettre en grève. La CGT de la Ville de Lyon indique dans un communiqué ce vendredi maintenir son préavis de grève pour le 31 décembre après de multiples tentatives de négociation restées sans réponse.

Estimant que la direction a "rompu le dialogue, arguant qu’il était impossible d’organiser une rencontre avant la fin de l’année", plusieurs salles de spectacle municipales pourraient donc être fermées le soir de la Saint-Sylvestre.

La direction souhaite supprimer le jour de repos fixe

En charge de l’entretien des salles de spectacle accueillant des artistes, des écoles primaires ou secondaires ou encore des écoles de danse et de théâtre, les agents dénoncent la volonté de la direction de "supprimer le jour de repos fixe le dimanche dans une révision expresse du règlement intérieur, ce qui permettrait d’y planifier les agents sans les payer en heures supplémentaires". La CGT ajoute : "En plus de ne pas pouvoir planifier leur vie personnelle, cela représente une perte de 10 à 15 % de leur rémunération. Rien ne peut pourtant justifier la normalisation du travail du dimanche et la remise en question du droit des agents".

Le syndicat rappelle par ailleurs que les agents ont déjà dû faire faire grève pour "faire appliquer dans leur service une décision du Conseil municipal visant à augmenter la majoration des heures de nuit. Un an et demi de cette majoration représente environ 1 000 euros que la Ville doit à chaque agent pour ne pas les avoir inclus directement".

