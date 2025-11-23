Faits divers
Image d’illustration. PHILIPPE HUGUEN / AFP

Saint-Étienne : un homme de 34 ans décède après une bagarre

  • par Louise Ginies

    • La victime de cette bagarre avait reçu un violent coup au menton très tôt samedi matin à la sortie d'un lieu festif situé dans le centre-ville de Saint-Étienne, au niveau de la place du Peuple.

    Les médecins n'ont rien pu faire pour sauver ce trentenaire. Ce samedi 22 novembre aux alentours de sept heures du matin, un Stéphanois de 34 ans a été gravement blessé lors d'une rixe à la sortie de l'établissement festif le Square7 situé rue Saint-Pierre dans le centre-ville de Saint-Étienne. La bagarre, d'une violence extrême, s'est toutefois déroulée à mains nues, sans sans arme.

    Lire aussi : Anse : une bagarre entre deux frères vire au drame

    Gravement touché au menton, la victime a été transportée dans un état grave par les pompiers à l'hôpital, où elle est finalement décédée de ses blessures samedi dans la soirée, a rapporté le Progrès. Le trentenaire était le père de trois filles.

    L'auteur présumé du coup mortel a, lui, pris la fuite immédiatement avant l'arrivée sur place de la police et est toujours recherché. Une enquête pour "violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner" a été ouverte par le parquet de Saint-Etienne. Les circonstances du drame, encore floues, restent, elles, à déterminer.

    un agent de la douane avec un chien pour un contrôle de drogue
    Ain : un réseau de trafic de drogue sur Telegram démantelé

