Ain : un réseau de trafic de drogue sur Telegram démantelé

Cinq personnes ont été écrouées ce samedi 22 novembre après le démantèlement d'un réseau de trafic de drogue via Telegram dans l'Ain.

Huit individus interpellés, d'importantes quantités de stupéfiants saisies, ainsi qie des armes et des produits de luxe. Ce mardi 18 novembre, une vaste opération judiciaire menée par la Section de recherches (SR) de Lyon et le Groupement de gendarmerie départementale (GGD) de l'Ain a permis de mettre un terme à un réseau de trafic de produits stupéfiants opérant de manière très organisée via la messagerie Telegram.

Lire aussi : Suspectés de vendre de la drogue sur internet, cinq hommes mis en examen à Lyon

Une arrestation après une longue enquête ouverte en début d'année par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, après un renseignement parvenu à la SR de Lyon. Les investigations ont permis d'identifier la tête du réseau, "mais également quatre vendeurs particulièrement actifs, plusieurs anciens revendeurs ainsi que la nourrice chargée de stocker les produits", détaille le site du ministère de l'Intérieur. Les gendarmes ont alors découvert une organisation structurée sur Telegram, à laquelle les clients accédaient librement pour se procurer cannabis, cocaïne, MDMA ou ecstasy. La tête de ce réseau de trafic de drogue procédait également à des blanchiments de fonds par l'acquisition de produits de luxe, de bijoux en or ou encore via des jeux d'argent.

Huit interpellations, quatre personnes écrouées

Après des mois d'enquête, huit personnes, tous membres actifs et âgés de 29 à 35 ans, ont été interpellées ce mardi 18 novembre. "Quatre équipes cynophiles de la gendarmerie spécialisées dans la détection de stupéfiants, d’armes, de munitions et de billets ont participé aux perquisitions", raconte Gendinfo. Et les chiffres font tourner la tête. Au total, 30 kg de résine et d'herbe de cannabis ont été saisis, ainsi qu'1 kg de cocaïne, 5,6 kg de drogues de synthèse, 100 fioles de sirop THC, 9 armes et une centaine de munitions, 2 gilets pare-balles et de nombreux produits de luxe et bijoux en or. Les gendarmes ont également découvert et saisi 40.515 euros en numéraire, 8.100 euros en cryptomonnaies, 765 cartouches de cigarettes et un scooter volé. Plus de 118.000 euros de biens immobiliers ont également été saisis.

Sur les huits personnes interpellées, cinq personnes ont été mises en examen.