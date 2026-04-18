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Près de Lyon : un homme de 70 ans décède après une chute d’un immeuble
Un septuagénaire décède après une chute d’un immeuble à Neuville-sur-Saône. PHILIPPE HUGUEN / AFP

Pollionnay : l'incendie d'une maison fait deux blessés graves

  • par LC

    • Un incendie s'est déclaré dans une maison de Pollionnay (Rhône) ce vendredi 17 avril en début de soirée. Quatre personnes sont blessées, dont deux en état grave.

    Un lourd dispositif de secours a été dépêché à Pollionnay ce vendredi en début de soirée. Un important incendie s'est déclaré dans cette commune tranquille de l'ouest lyonnais, ont rapporté nos confrères du Progrès.

    Lire aussi : 2e arrondissement de Lyon : un feu d'appartement se déclare, 45 pompiers mobilisés

    Parti du rez-de-chaussée de la maison située avenue Notre-Dame-de-Lorette, le feu a rapidement pris de l'ampleur, brûlant quatre personnes dont deux gravement. Un homme et une femme ont été pris en charge en urgence absolue et ont rapidement été transférés à l'hôpital Édouard-Herriot de Lyon. Les deux autres blessés ont eux été transférés à l'hôpital HFME de Bron.

    Incendie à Pollionnay : des circonstances inconnues

    Au total, une quarantaine de sapeurs-pompiers et une quinzaine de véhicules ont été dépêchés sur les lieux et sécuriser la zone une fois le feu maîtrisé et éteint. Pour l'heure, les circonstances de l'incendie restent inconnues.

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