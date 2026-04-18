Saint-Quentin-Fallavier : le centre bouclé après une alerte à la bombe

Ce vendredi 17 avril, le maire de Saint-Quentin-Fallavier a reçu une menace d'alerte à la bombe. Un plan d'évacuation a immédiatement mis en place.

Plus de peur que de mal à Saint-Quentin-Fallavier (Nord-Isère) ce vendredi 17 avril : le centre de la commune iséroise s'est retrouvé bouclé toute la matinée en raison d'une alerte à la bombe.

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D'après les informations dont disposent nos confrères du Progrès, il est environ 9 heures du matin ce vendredi lorsqu'un courriel est envoyé au maire, Mathieu Gaget, affirmant que l'hôtel de ville et plusieurs établissements publics de la commune sont piégés. Le mail menaçait également de mort plusieurs responsables municipaux.

Périmètre de sécurité et évacuations

Loin de prendre ces menaces à la légère, la municipalité a rapidement mis en place un plan d'évacuation autour de la mairie, et l'établissement a été évacué, ainsi que la crèche et le centre de loisirs. L'ensemble du quartier a également été bouclé, forçant les habitants du périmètre à évacuer leur domicile.

Aucun engin explosif n'a finalement été retrouvé, malgré la présence de plusieurs équipes cynophiles de gendarmerie sur place. Le périmètre de sécurité a été levé à la mi-journée, et une enquête a été lancé pour retrouver les auteurs de ces menaces.