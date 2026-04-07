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2e arrondissement de Lyon : un feu d'appartement se déclare, l'occupant serait atteint du syndrome de Diogène

  • par Romain Balme

    • Ce mardi 7 avril, les pompiers ont été mobilisés dans le 2e arrondissement de Lyon pour un feu d'appartement. L'un des occupants serait atteint du syndrome de Diogène.

    45 pompiers sont mobilisés depuis ce matin rue Sala, dans le 2e arrondissement de Lyon. Un incendie d'appartement s'est déclaré au rez-de-chaussée, au niveau d’un immeuble d’habitation de quatre étages. Selon le Progrès, le feu serait éteint, pourtant les équipes peinent encore à mettre en oeuvre des opérations de déblai et de dégarnissages.

    En cause, l'encombrement important de l'habitation, qui pourrait être lié au syndrome de Diogène dont souffrirait l'un des occupants. Pour rappel, ce trouble du comportement se caractérise par une négligence extrême du domicile, une hygiène corporelle déficitaire, un isolement social et un déni de la réalité.

    Un risque pour la structure de l'immeuble

    Pendant l'inspection du bâtiment, une fragilité aurait été observée au niveau des poutres, entre le rez-de-chaussée et la mezzanine. Un constat qui entraine une surveillance particulièrement intense au vu des risques pour la structure de l'immeuble. Les trois occupants de l'appartement ont dû être relogés, mais aucune victime n'est à déplorer.

    La rue Sala a été fermée dans les deux sens entre la rue Victor Hugo et les quais de Saône afin de permettre l'intervention des 45 pompiers et des 15 engins.

    Lire aussi : Incendie au lycée des Chartreux à Lyon : les opérations de déconstruction reprennent

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