Faits divers
Diapason en herbe du parc de la Feyssine. (@Ville de Villeurbanne)

Villeurbanne : l'homme poignardé au parc de la Feyssine se serait automutilé

  • par LC

    • Le 31 mars dernier, un quadragénaire avait été pris en charge en urgence absolue au parc de la Feyssine (Villeurbanne). D'après le Progrès, il se serait en fait automutilé.

    Une agression qui n'en était en fait pas une. Le 31 mars dernier, aux alentours de 10h30, les secours prenaient en charge un homme d'une quarantaine d'années au parc de la Feyssine (Villeurbanne). La victime, qui gisait probablement là depuis déjà quelques heures, présentait alors plusieurs plaies graves au niveau de l'abdomen, vraisemblablement commises par un couteau : son pronostic vital était alors engagé.

    Lire aussi : Villeurbanne : un homme en urgence absolue après avoir été poignardé

    Mais quelques semaines plus tard, si son pronostic vital n'est plus engagé, l'affaire prend, elle, un nouveau rebondissement. Selon une source sécuritaire au Progrès, l'homme âgé de 45 ans n'aurait jamais été agressé mais se serait lui-même infligé les coups.

    Meurtre ou tentative de suicide ?

    Une enquête avait été ouverte pour tentative de meurtre par le parquet de Lyon, qui n'a pas confirmé à nos confrères que l'hypothèse désormais envisagée était en fait une tentative de suicide.

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