Culture

Littérature : Frédéric Andrei, au carrefour de tous les dangers

  • par Caïn Marchenoir

    • Frédéric Andrei, c’était le facteur dans le film de Jean-Jacques Beineix, Diva, sorti en 1981. Depuis, il a continué d’être comédien mais il est aussi passé à la réalisation, pour le cinéma et la télévision. Et surtout, il écrit des livres, de très bons romans, comme L’Histoire de la reine des putes, publié en 2020. 

    Son dernier opus, L’Homme assis au carrefour de Chabottes, est un thriller qui s’appuie sur une construction originale. L’essentiel du livre se passe dans une chambre d’hôpital.

    Là, un homme, Loïc Payan, ou ce qu’il en reste parce qu’il est en très mauvais état, est interrogé par un officier de police (ou des services secrets, on ne sait pas). Mais aussi par une jeune gendarme stagiaire, chargée de rédiger le procès-verbal, qui a été précisément choisie parce qu’elle ne sait absolument rien de l’histoire de l’homme alité.

     Avec le lecteur, elle va découvrir son incroyable aventure. C’est un sleuther. Un cyber-enquêteur qui fait appel à une communauté d’autres sleuthers pour mener une enquête criminelle sur Internet, mais aussi, pour les plus mordus, sur le terrain.

    Et Loïc Payan, mordu il l’est, du moins il l’était. Jusqu’à mettre entre parenthèses sa vie professionnelle et amoureuse, qui à vrai dire battait déjà de l’aile, pour se transformer en super flic. C’est en tout cas ce qu’il croyait au début, avant de s’apercevoir qu’un crime peut en cacher d’autres. Et qu’il a mis le doigt dans un engrenage qu’il ne maîtrise plus. Le piège se referme. Et le lecteur y est attrapé autant que le héros de ce polar vertigineux. Mais plus confortablement.

    L’Homme assis au carrefour de Chabottes – Frédéric Andrei, La Manufacture de Livres, 336 p., 21,90 €.

    à lire également
    Personnes assises
    Que faire ce dimanche à Lyon ?

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Incendie à Rillieux : le rappeur et les autres suspects relâchés 11:52
    Littérature : Frédéric Andrei, au carrefour de tous les dangers 11:28
    Une personne interpellée après un braquage à Vénissieux 10:46
    Le groupe Urgo investit 60 millions d’euros pour construire une nouvelle usine dans la Loire 10:45
    Temps Pluvieux @Hugo LAUBEPIN
    Pluie-inondation : trois départements en vigilance orange dans la région 09:47
    d'heure en heure
    Pollution à Lyon : la qualité de l'air est bonne ce dimanche 09:30
    Pluie à Lyon
    Des pluies avant une possible accalmie ce dimanche 08:30
    Personnes assises
    Que faire ce dimanche à Lyon ? 15/11/25
    Un portail numérique pour explorer les collections du musée des Confluences 15/11/25
    Les ombrières de la place Bellecour, qui alimentent les débats depuis quelques mois sur les choix en matière d’aménagement urbain des écologistes © LC
    L'écrivain Lorànt Deutsch charrie l'ombrière de la place Bellecour sur les réseaux sociaux 15/11/25
    Une équipe de faux coursiers arrêtée après le vol de 120 000 euros de bijoux 15/11/25
    Un rassemblement contre les violences faites aux enfants et ados ce samedi à Lyon 15/11/25
    illustration pluie Lyon @LD / Lyon capitale
    Pluies et inondations : trois départements en vigilance orange ce samedi 15/11/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut