Haute-Savoie : le Monopoly Annecy débarque le 20 novembre

Avis aux amateurs du jeu de société. Une toute nouvelle édition du Monopoly à l’image d’Annecy sera commercialisée le 20 novembre prochain. 10 000 unités ont été produites pour l’occasion.

Sur le plateau, les joueurs retrouveront sur les petites cases colorées les lieux emblématiques de la ville : Bonlieu Scène Nationale, le Château de Menthon-Saint-Bernard, les Nouvelles Galeries ou encore la Fermette, le Freti et le Clos des Sens. 2 000 exemplaires ont déjà été précommandés.

À cette occasion, un grand événement de lancement sera organisé du 20 au 22 novembre inclus aux Nouvelles Galeries. Le centre commercial se transformera en plateau de jeu géant et plusieurs animations seront proposées.