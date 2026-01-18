Caluire : une femme décède dans l'incendie de son appartement

Une septuagénaire est décédée dans l'incendie de son appartement à Caluire-et-Cuire (Rhône) ce samedi 17 janvier, aux alentours de 18h.

Un drame qui laisse le quartier endeuillé. Ce samedi 17 janvier en fin de journée, une habitante du quartier de de Montessuy à Caluire-et-Cuire a perdu la vie dans l'incendie de son appartement, un logement situé au 5e étage d'un immeuble de 6 étages, rapportent nos confrères du Progrès.

Lors de leur intervention aux alentours de 18 heures, les secours ont découvert la victime, âgée d'environ 70 ans, en arrêt cardio-respiratoire. Malgré leurs tentatives, ils n'ont pas pu la réanimer. Propriétaire de l'appartement, la victime vivait seule sur places, ont confirmé les services de la préfecture.

Lire aussi : Près de Lyon : un incendie ravage une maison de 200m2

L'origine de l'incendie à déterminer

Au total, l'intervention a nécessité l'intervention de 37 sapeurs-pompiers du Service départemental métropolitain d'incendie et de secours (SDMIS), ainsi que trois équipiers du Samu et six policiers.

Le feu a heureusement pu être stoppé avant qu'il ne gagne d'autres parties de l'immeuble et aucun autre occupant n'a dû être relogé. Son origine reste, elle, à déterminer.