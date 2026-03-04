Actualité
PAF Police aux frontières
Sameer Al-DOUMY / AFP

Piétons mortellement fauchés à Caluire : les premiers tests d'alcoolémie sur le conducteur sont positifs

  • par Loane Carpano

    • Les premiers tests d'alcoolémie sur le conducteur du SUV ayant mortellement fauché un couple mardi 3 mars à Caluire s'avèrent positifs.

    Mardi 3 mars aux alentours de 14 h, un couple de personnes âgées s'est mortellement fait percuté par un SUV alors qu'il traversait un passage piéton à proximité du McDonald's de Caluire-et-Cuire.

    Selon les informations du Progrès, le conducteur aurait confondu la pédale de frein avec l'accélérateur au moment de s'arrêter au passage piéton. Après avoir violemment fauché le couple, il aurait terminé sa course dans le rond-point Maréchal-Foch, où il aurait alors renversé un véhicule.

    Si des soupçons d'alcoolémie pesaient sur le conducteur, ces derniers ont été confirmés par un test d'alcoolémie positif. Une prise de sang reste néanmoins nécessaire pour confirmer le test.

    Lire aussi : Deux piétons mortellement percutés à Caluire-et-Cuire

    à lire également
    police faits divers lyon @WilliamPham
    Lyon : une prostituée mineure enlevée puis séquestrée à Vénissieux

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    police faits divers lyon @WilliamPham
    Lyon : une prostituée mineure enlevée puis séquestrée à Vénissieux 11:31
    PAF Police aux frontières
    Piétons mortellement fauchés à Caluire : les premiers tests d'alcoolémie sur le conducteur sont positifs 11:14
    Portfolio musée des tissus
    Face à l'absence de projet pour le musée des Tissus, le maire de Lyon interpelle la Région 10:55
    BST du Tonkin
    Fusillades à Villeurbanne : le maire souhaite appliquer la "méthode Tonkin" à Grandclément 10:17
    Une vaste opération de contrôles autour de Lyon sur le réseau TCL : 65 contraventions dressées 09:56
    d'heure en heure
    Lyon : TCL renforce son offre pour le festival Yggdrasil 09:22
    Mort de Quentin Deranque à Lyon : deux nouveaux suspects interpellés 08:51
    Christian Têtedoie, chef cuisinier
    Christian Têtedoie, Gault&Millau d'Or 2026 Auvergne-Rhône-Alpes 08:35
    Soutien financier, formation et prévention : les pistes de Grégory Doucet pour la sécurité des femmes à Lyon 08:28
    Pollution à Lyon : la qualité de l'air toujours moyenne à bonne 07:52
    Lyon : 500 personnes rassemblées contre les violences attribuées à l'extrême droite 07:40
    Lyon soleil
    Du soleil et beaucoup de douceur à Lyon ce mercredi 07:14
    Béatrice Vessiller
    Rive droite : "un magnifique projet de requalification", promet Béatrice Vessiller 07:00
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut