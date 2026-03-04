Les premiers tests d'alcoolémie sur le conducteur du SUV ayant mortellement fauché un couple mardi 3 mars à Caluire s'avèrent positifs.

Mardi 3 mars aux alentours de 14 h, un couple de personnes âgées s'est mortellement fait percuté par un SUV alors qu'il traversait un passage piéton à proximité du McDonald's de Caluire-et-Cuire.

Selon les informations du Progrès, le conducteur aurait confondu la pédale de frein avec l'accélérateur au moment de s'arrêter au passage piéton. Après avoir violemment fauché le couple, il aurait terminé sa course dans le rond-point Maréchal-Foch, où il aurait alors renversé un véhicule.

Si des soupçons d'alcoolémie pesaient sur le conducteur, ces derniers ont été confirmés par un test d'alcoolémie positif. Une prise de sang reste néanmoins nécessaire pour confirmer le test.

