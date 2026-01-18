"Les Vagues" au théâtre Théo-Argence

D’une façon inédite, la marionnettiste Élise Vigneron transpose sur scène le roman de Virginia Woolf dans lequel elle explore le cheminement individuel de cinq personnages à chaque étape de leur vie.

Susan la terrienne, Rhoda l’introspective, Jinny la sensuelle, Louis l’étranger et Bernard, celui qui raconte… Sur scène, les comédiens manipulent à vue des marionnettes de glace à taille humaine, leur double voué à disparaître. Une heure de contemplation où ces personnages de glace fondent sous les yeux des spectateurs.

Les Vagues – Le 23 janvier au théâtre Théo-Argence