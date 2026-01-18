Actualité
Les Vagues © Damien Bourletsis

"Les Vagues" au théâtre Théo-Argence

  • par Caïn Marchenoir

    • D’une façon inédite, la marionnettiste Élise Vigneron transpose sur scène le roman de Virginia Woolf dans lequel elle explore le cheminement individuel de cinq personnages à chaque étape de leur vie.

    Susan la terrienne, Rhoda l’introspective, Jinny la sensuelle, Louis l’étranger et Bernard, celui qui raconte… Sur scène, les comédiens manipulent à vue des marionnettes de glace à taille humaine, leur double voué à disparaître. Une heure de contemplation où ces personnages de glace fondent sous les yeux des spectateurs.

    Les Vagues – Le 23 janvier au théâtre Théo-Argence

    à lire également
    Avalanche PGHM secours en montagne
    Encore 5 départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    "Les Vagues" au théâtre Théo-Argence 11:30
    Avalanche PGHM secours en montagne
    Encore 5 départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance 10:30
    "Le Visage de la nuit" de Cécile Coulon : un roman monstre  10:00
    À Neuville-sur-Saône, le marché s’installe sur son nouvel emplacement 09:35
    Un voile opaque et un ciel nébuleux sont attendus toute la journée à Lyon ©Manon Millet
    Temps sec et gris : la météo à Lyon dimanche 09:01
    d'heure en heure
    Grégory Doucet en meeting à Lyon
    Galvanisé, Grégory Doucet promet "une élection historique" en meeting à Lyon 17/01/26
    Élections métropolitaines : Tiffany Joncour (RN) veut climatiser toutes les lignes de métro d'ici 2036 17/01/26
    Jean-Michel Aulas et Grégory Doucet
    Municipales 2026 : les propositions des principaux candidats 17/01/26
    Un nouveau radar installé sur l'A7 dès lundi 17/01/26
    voiture police faits-divers
    Villeurbanne : blessé à l'arme blanche sur un point de deal, ses doigts sont également sectionnés 17/01/26
    PAF Police aux frontières
    Lyon : un rodéo urbain dégénère, un policier violemment percuté 17/01/26
    stupéfiants Tonkin police
    806 contrôles lors d'une opération de sécurisation à Bron 17/01/26
    Ciné-concert : King Kong au théâtre de la Renaissance  17/01/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut