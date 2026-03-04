Une vaste opération de contrôles autour de Lyon sur le réseau TCL : 65 contraventions dressées

Plus de 600 personnes ont été contrôlées lors d'une opération de la gendarmerie sur le réseau TCL autour de Lyon le 25 février.

Une vaste opération de contrôle a été menée le 25 février dans les transports en commun de l'agglomération lyonnaise, notamment sur le réseau TCL. Plusieurs brigades de gendarmerie ont été mobilisées, mais aussi les gendarmes de la Brigade mobile des transports en commun, et une équipe cynophile.

Ils étaient accompagnés du renfort ponctuel de policiers municipaux et de huit contrôleurs TCL. Au total, 646 personnes ont été contrôlées. 65 contravention ont été dressées pour défaut de titre de transport, dont certaines ont été payées directement sur place auprès des contrôleurs TCL. Deux étrangers en situation irrégulière ont également été appréhendés, ainsi qu'un mineur en fugue.

Enfin, cinq amendes forfaitaires délictuelles pour usages de stupéfiants ont été délivrées.