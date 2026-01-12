Actualité
Photo d’illustration (Photo by PHILIPPE MERLE / AFP)

Près de Lyon : un incendie ravage une maison de 200m2

  • par Loane Carpano

    • Dans la soirée du 11 janvier, un incendie a entièrement ravagé une maison située allée des Conifères à Tassin-la-Demi-Lune.

    Un important incendie s'est déclaré sur la commune de Tassin-la-Demi-Lune dans la soirée du dimanche 11 janvier. Selon le Progrès, les flammes auraient complètement ravagé une habitation individuelle de 200m2, située allée des Conifères.

    22 sapeurs-pompiers, munis de trois lances, et sept engins ont été dépêchés sur les lieux de l'incendie. L'occupant de la maison a eu le temps d'évacuer les lieux avant d'être pris en charge par une ambulance.

    Si la demeure a complètement pris feu, aucune victime n'est à déplorer. Les circonstances de l'incendie restent pour l'heure inconnues.

    Sophie Cruz
    Municipales à Villeurbanne : Sophie Cruz préférée à Marc Fraysse à droite

