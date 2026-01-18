Ain : les visites de Rachida Dati et Michel Fournier annulées

La ministre de la Culture, Rachida Dati à Villeurbanne. (Photo Matthieu Delaty / Hans Lucas via AFP)

La ministre de la Culture et le ministre de la Ruralité étaient notamment attendus à Revonnas et Oyonnax dans l'Ain, ce lundi 19 janvier. Leur visite a été annulée.

L'Ain n'accueillera finalement pas de ministre. Alors que Rachida Dati, ministre de la Culture, et Michel Fournier, ministre délégué chargé de la Ruralité, étaient attendus dans le département ce lundi 19 janvier pour un déplacement autour de la valorisation culturelle et le soutien aux territoires ruraux, leur venue a finalement été annulée.

Les deux ministres devaient notamment se rende à Revonnas, commune de l'Ain ou est organisé un festival d'art contemporain, mais aussi à Oyonnax pour une visite du site de la Grande Vapeur, futur lieu d'accueil du musée du Peigne et de la Plasturgie.

Ce déplacement avait également vocation à lancer un tout nouveau label pour mettre en valeur les "musées en ruralité", alors que l'avenir de plusieurs musées aindinois est aujourd'hui en questionnement.

Contexte politique tendu

Les deux membres du gouvernement ont finalement été retenus à Paris en raison de la tenue de réunions budgétaires. Des réunions qui interviennent dans un contexte politique relativement tendu, alors que les discussions autour du budget 2026 sont encore en cours et que des motions de censure visent le gouvernement.

Leur visite sera-t-elle reprogrammée ? Rien n'est moins sûr. D'après le ministère, cela pourrait bien être le cas, si et seulement si le calendrier ministériel le permet.