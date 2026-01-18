Actualité
La ministre de la Culture, Rachida Dati à Villeurbanne. (Photo Matthieu Delaty / Hans Lucas via AFP)

Ain : les visites de Rachida Dati et Michel Fournier annulées

  • par Louise Ginies

    • La ministre de la Culture et le ministre de la Ruralité étaient notamment attendus à Revonnas et Oyonnax dans l'Ain, ce lundi 19 janvier. Leur visite a été annulée.

    L'Ain n'accueillera finalement pas de ministre. Alors que Rachida Dati, ministre de la Culture, et Michel Fournier, ministre délégué chargé de la Ruralité, étaient attendus dans le département ce lundi 19 janvier pour un déplacement autour de la valorisation culturelle et le soutien aux territoires ruraux, leur venue a finalement été annulée.

    Les deux ministres devaient notamment se rende à Revonnas, commune de l'Ain ou est organisé un festival d'art contemporain, mais aussi à Oyonnax pour une visite du site de la Grande Vapeur, futur lieu d'accueil du musée du Peigne et de la Plasturgie. 

    Lire aussi : La ministre de la Culture, Rachida Dati en visite à Lyon et Villeurbanne vendredi

    Ce déplacement avait également vocation à lancer un tout nouveau label pour mettre en valeur les "musées en ruralité", alors que l'avenir de plusieurs musées aindinois est aujourd'hui en questionnement.

    Contexte politique tendu

    Les deux membres du gouvernement ont finalement été retenus à Paris en raison de la tenue de réunions budgétaires. Des réunions qui interviennent dans un contexte politique relativement tendu, alors que les discussions autour du budget 2026 sont encore en cours et que des motions de censure visent le gouvernement.

    Leur visite sera-t-elle reprogrammée ? Rien n'est moins sûr. D'après le ministère, cela pourrait bien être le cas, si et seulement si le calendrier ministériel le permet.

    à lire également
    "Les Vagues" au théâtre Théo-Argence

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Ain : les visites de Rachida Dati et Michel Fournier annulées 13:19
    Caluire : une femme décède dans l'incendie de son appartement 12:27
    "Les Vagues" au théâtre Théo-Argence 11:30
    Avalanche PGHM secours en montagne
    Encore 5 départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance 10:30
    "Le Visage de la nuit" de Cécile Coulon : un roman monstre  10:00
    d'heure en heure
    À Neuville-sur-Saône, le marché s’installe sur son nouvel emplacement 09:35
    Un voile opaque et un ciel nébuleux sont attendus toute la journée à Lyon ©Manon Millet
    Temps sec et gris : la météo à Lyon dimanche 09:01
    Grégory Doucet en meeting à Lyon
    Galvanisé, Grégory Doucet promet "une élection historique" en meeting à Lyon 17/01/26
    Élections métropolitaines : Tiffany Joncour (RN) veut climatiser toutes les lignes de métro d'ici 2036 17/01/26
    Jean-Michel Aulas et Grégory Doucet
    Municipales 2026 : les propositions des principaux candidats 17/01/26
    Un nouveau radar installé sur l'A7 dès lundi 17/01/26
    voiture police faits-divers
    Villeurbanne : blessé à l'arme blanche sur un point de deal, ses doigts sont également sectionnés 17/01/26
    PAF Police aux frontières
    Lyon : un rodéo urbain dégénère, un policier violemment percuté 17/01/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut