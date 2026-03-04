Le maire de Villeurbanne et le préfet étaient également présents pour dresser le bilan d’action de la BST.

Suite aux dernières fusillades survenues à Villeurbanne, le maire de la Ville demande au ministre de l'Intérieur des "moyens pérennes" pour éradiquer le trafic de drogue du quartier Granclément.

Plusieurs fusillades liées au narcotrafic ont éclaté à Villeurbanne ces dernières semaines. Après des coups de feu tirés à la sortie d'une école dans le quartier de Grandclément vendredi 27 février, une seconde fusillade a eu lieu mardi 3 mars au niveau de la rue Alexis-Perroncel, faisant un blessé grave.

Face à cette montée de violence, le maire de la Ville, Cédric Van Styvendael, s'exprime et condamne les faits : "Des tirs liés au narcotrafic ne sont pas seulement des faits divers, ce sont des attaques contre notre tranquilité et notre pacte républicain", écrit le maire de Villeurbanne dans un communiqué.

Des moyens seront déployés "très rapidement"

Dans son communiqué, Cédric Van Styvendael affirme avoir contacté le ministre de l'Intérieur pour pallier le problème : "Comme je l'avais fait pour le Tonkin, j'ai personnellement demandé à Laurent Nunez des renforts de long terme pour Villeurbanne", écrit le maire qui souhaite obtenir des "moyens pérennes pour éradiquer durablement ces réseaux criminels et protéger chaque rue de notre ville."

Pour rappel, une brigade spécialisée de terrain (BST) avait été déployée pendant près d'un an dans le quartier du Tonkin à Villeurbanne. Composée de treize agents, cette dernière visait à ramener de la sérénité en démantelant les différents points de deal installés dans le quartier : "La méthode Tonkin a permis de démanteler des points de deal et de ramener du calme. C'est notre feuille de route pour GrandClément", affirme l'élu.

En accord avec le ministère de l'Intérieur, le préfet aurait indiqué que "ces moyens allaient être déployés rapidement" dans le quartier de GrandClément.