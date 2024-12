Une opération de police à Vénissieux a permis de démanteler un point de deal dans le quartier de Parilly, mené par un adolescent de 17 ans. Cinq autres suspects ont également été interpellés.

Après deux mois d'enquête, les policiers ont identifié plusieurs jeunes impliqués dans ce trafic, principalement dirigé par un adolescent vivant chez sa mère, révèle Le Progrès. Lors des perquisitions, les forces de l'ordre ont saisi 12 870 euros, 1 kg de résine de cannabis et du matériel de découpe et de conditionnement. Des découvertes ont également été faites dans la cave d'un autre suspect, où des produits de découpe et un peu de cannabis ont été retrouvés.

Des poursuites en cours

Six suspects - outre le gérant présumé, âgés de 17 à 21 ans, ont été placés en garde à vue, et la mère du principal suspect a nié toute connaissance du trafic. Le plus âgé a été remis en liberté, mais il fait l'objet de poursuites. Les autres seront jugés prochainement, trois en comparution immédiate et deux lors d'une audience ultérieure.