Lyon 7e : un hôtel évacué en pleine nuit par les pompiers

Les pompiers sont intervenus très tôt ce dimanche 23 novembre pour évacuer les occupants de l'hôtel Meininger, situé dans le 7e arrondissement de Lyon.

Drôle de nuit pour les occupants de l'hôtel Meininger situé rue Professeur Zimmermann, dans le 7e arrondissement de Lyon. Dans la nuit de samedi à dimanche 23 novembre, aux alentours de 5 heures du matin, ils ont été réveillés par les pompiers, venus évacuer les lieux en raison d'une importante fuite d'eau chaude, ont rapporté nos confrères du Progrès.

Dépêchés sur place, les pompiers ont tenté de contenir la fuite, dont l'origine est encore inconnue. Heureusement pour les occupants de l'hôtel, l'intervention a été de courte durée et ils ont pu retrouver leur chambre rapidement afin de finir leur nuit. Plus de peur que de mal, donc.





