Pollution : une qualité de l'air moyenne à Lyon ce samedi

La qualité de l'air se dégrade. En raison d'une baisse progressive du vent du Nord, les particules fines pourront augmenter le long de la vallée du Rhône.

Malgré la hausse des émissions liées au chauffage, la qualité de l'air se maintenait à un bon niveau à Lyon. Toutefois, elle se dégradera progressivement ce samedi, pour atteindre un niveau moyen. "Une baisse du vent est attendue, indique Atmo, l'observatoire de la qualité de l'air en Auvergne-Rhône-Alpes. Les concentrations de particules fines pourraient augmenter le long de la vallée du Rhône ainsi que dans les vallées montagneuses."

Dans le détail, les particules d'ozone et de soufre sont à un bon niveau. En revanche, les niveaux de particules fines PM2,5 et PM10 ainsi que ceux de dioxyde d'azote sont moyens. Une amélioration est prévue ce dimanche, grâce à des épisodes pluvieux favorisant des conditions dispersives.