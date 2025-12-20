Météo
Les véhicules diesel les plus anciens pourraient être interdits de circuler dans Lyon dans les prochaines années.

Pollution à Lyon : une qualité de l'air moyenne ce samedi

  • par Claire Martinez

    • La qualité de l'air restera moyenne ce samedi 20 décembre à Lyon et dans l'agglomération lyonnaise, grâce aux conditions météorologiques.

    Ce samedi 20 décembre reste respirable à Lyon. Les pluies attendues au cours de la journée ainsi que le vent du sud devrait légèrement améliorer la qualité de l'air qui est annoncée comme moyenne dans toute la métropole de Lyon, selon Atmo, l'observatoire de la qualité de l'air en Auvergne-Rhône-Alpes.

    Hormis quelques points sur les grands axes de circulation comme la M6, la M7 ou la D383, les concentrations en particules fines et multi-polluants seront moyennes. Elles seront bonnes en ce qui concerne l'ozone et le dioxyde de soufre.

    Lyon pluie nuages
    Un samedi couvert avec des averses

