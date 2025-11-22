Météo
Le quai du général Sarrail à Lyon sous la neige. (@Vincent Guiraud)

Neige et froid : 11 départements de la région en vigilance jaune

  • par Louise Ginies

    • Tous les départements d'Auvergne-Rhône-Alpes sauf l'Ardèche sont concernés par une vigilance ce samedi, à la neige et au verglas ou au grand froid.

    Vers un épisode neigeux à Lyon et dans la région ? Ce samedi, onze départements sont en alerte jaune "neige verglas". "Même s'il n'est pas prévu de neige supplémentaire dans les prochaines heures, les chaussées peuvent être glissantes en raison des chutes précédentes car le gel est généralisé", indique le site Météo Lyon.

    Les températures sont également très basses à Lyon, 7°C en dessous des normales de saison, au point de déclencher une vigilance jaune grand froid. Ce samedi 22 novembre, Météo France a placé le Rhône et six autres départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance : La Haute-Savoie, l'Ain, la Loire, l'Allier, le Puy-de-Dôme, le Cantal et la Haute-Loire.

    Dans le Rhône, les vigilances neige et grand froid perdureront également pour la journée de dimanche.

    Lire aussi : La météo ce samedi à Lyon : du soleil et des températures fraîches

    Lyon vue météo
    La météo ce samedi à Lyon : du soleil et des températures fraîches

