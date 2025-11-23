Environnement
Pollution à Lyon © Florent Deligia

Pollution : une qualité de l'air bonne à moyenne à Lyon dimanche

  • par Louise Ginies

    • La qualité de l'air sera bonne à moyenne à Lyon et dans la métropole de Lyon ce dimanche 23 novembre 2025.

    La qualité de l'air s'améliore légèrement à Lyon ce dimanche. Grâce à des conditions météorologiques dispersives, principalement des averses et un renforcement du vent, l'air devrait être un peu plus respirable que la veille avec une qualité bonne à moyenne hormis autour des grands axes de circulation comme la M7 et le boulevard périphérique où l'air sera dégradé.

    Lire aussi : Météo : une journée nuageuse à Lyon ce dimanche

    Dans le détail, les niveaux d'ozone, de dioxyde de soufre et de particules fines PM10 seront bons, alors que les niveaux de dioxyde d'azote et de particules fines PM2.5 seront moyens.

    Pour la journée de lundi 24 novembre, les conditions météo similaires à celles d'aujourd'hui devraient garantir le maintien d’une qualité bonne à moyenne, prévoit Atmo, l'observatoire dédié en Auvergne-Rhône-Alpes.

